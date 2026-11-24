Ngày 24/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp vừa bắt giữ Vang Văn Đức (SN 1991), trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an lấy lời khai Vang Văn Đức. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, chiều 14/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về việc một nhà dân tại xã Hùng Chân bị kẻ gian đột nhập vào ngày 11/11, lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng với khối lượng 29 chỉ, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 470 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do khi gây án, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt, không để lại dấu vết. Đường đột nhập và tẩu thoát được lựa chọn qua khu vực đồi núi, tránh sự phát hiện của camera an ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Vang Văn Đức là đối tượng thực hiện vụ trộm. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình truy xét, xác minh trên nhiều địa bàn, đến ngày 15/11/2026, tổ công tác bắt giữ Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra, Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm toàn bộ tài sản trong két, sau đó đem chôn trong vườn nhà mình rồi bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự đã kịp thời thu hồi tài sản và trao trả cho gia đình bị hại. Nhận lại tài sản, gia đình bị hại gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo, thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân như không khóa cửa cổng, cửa ra vào, cửa ban công, cửa sổ… để đột nhập trộm tài sản có giá trị. Khi bị phát hiện, một số đối tượng có thể chống trả quyết liệt để bỏ trốn, gây nguy hiểm cho chủ nhà.

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra và gia cố tường rào, bảo đảm đủ cao, chắc chắn, hạn chế nguy cơ bị trèo qua đột nhập.

Một phần tang vật vụ án thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Người dân cần kiểm tra, khóa chắc chắn các cửa cổng, cửa chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum, cửa sổ, cửa chớp trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ; ưu tiên sử dụng các loại khóa an toàn, có khả năng chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.

Không để các tài sản nhỏ gọn, có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc ví, túi xách ở gần cửa sổ, ô thoáng để tránh bị kẻ gian dùng vật dụng câu móc lấy trộm.

Ngoài ra, người dân có thể lắp đặt các thiết bị an ninh như đèn cảm ứng chuyển động, chuông báo động tự kích hoạt khi cửa mở hoặc camera giám sát. Khi phát hiện mất trộm tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.