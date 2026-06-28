Bắt Ngô Quang Chiến, ông chủ công ty Times Holdings trong vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ"

Theo thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ngô Quang Chiến, Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư Times Holdings về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ" nhắm tới nhiều nạn nhân là người cao tuổi.

Quá trình điều tra cho thấy, sau khi thành lập Times Holdings, Ngô Quang Chiến cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Đối tượng Trương Tùng Lâm (đứng giữa) và Trương Minh Phương (đeo kính).

Theo điều tra, trong đường dây này Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với các đối tượng.

Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan Công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

Trần Đạo Tú (đeo kính áo xanh) tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà chức trách cũng điều tra làm rõ hành vi của Trần Đạo Tú (Chủ tịch HĐQT công ty Ravi ) là một trong những đối tượng cốt cán trong vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", cũng với thủ đoạn tương tự. Theo điều tra, Trần Đạo Tú cùng đồng bọn đã lập ra hệ sinh thái hàng chục công ty "ma" để dụ dỗ hàng trăm nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhằm chiếm đoạt tài sản.