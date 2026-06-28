English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt Ngô Quang Chiến, ông chủ công ty Times Holdings trong vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ"

Chủ Nhật, 15:16, 28/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối tượng Ngô Quang Chiến được xác định đã thành lập và phát triển các công ty Times Holdings, Metaland để hoạt động lừa đảo với phương thức "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ngô Quang Chiến, Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư Times Holdings về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ án "lừa đảo kỳ nghỉ" nhắm tới nhiều nạn nhân là người cao tuổi. 

Quá trình điều tra cho thấy, sau khi thành lập Times Holdings, Ngô Quang Chiến cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

bat ngo quang chien, ong chu cong ty times holdings trong vu an lua dao ky nghi hinh anh 1
Đối tượng Trương Tùng Lâm (đứng giữa) và Trương Minh Phương (đeo kính).

Theo điều tra, trong đường dây này Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của các đối tượng trên là hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.

bat ngo quang chien, ong chu cong ty times holdings trong vu an lua dao ky nghi hinh anh 2
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với các đối tượng.

Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan Công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

bat ngo quang chien, ong chu cong ty times holdings trong vu an lua dao ky nghi hinh anh 3
Trần Đạo Tú (đeo kính áo xanh) tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà chức trách cũng điều tra làm rõ hành vi của Trần Đạo Tú (Chủ tịch HĐQT công ty Ravi) là một trong những đối tượng cốt cán trong vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", cũng với thủ đoạn tương tự. Theo điều tra, Trần Đạo Tú cùng đồng bọn đã lập ra hệ sinh thái hàng chục công ty "ma" để dụ dỗ hàng trăm nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi, nhằm chiếm đoạt tài sản.

hop_dong_ky_nghi.jpg

Người mua "hợp đồng kỳ nghỉ" có cơ hội lấy lại tiền?

VOV.VN - Theo các chuyên gia pháp lý, không phải mọi hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đều mặc nhiên bị xem là vi phạm pháp luật. Khả năng đòi lại tiền của khách hàng sẽ phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của doanh nghiệp ký kết hợp đồng cũng như kết quả xác minh của cơ quan chức năng đối với từng vụ việc cụ thể.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử lý 135 người bình luận xuyên tạc trên trang của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài
Xử lý 135 người bình luận xuyên tạc trên trang của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Qua đợt xác minh, Công an Hà Tĩnh mời làm việc, răn đe và giáo dục 135 người có hành vi tương tác với các trang mạng phản động của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.

Xử lý 135 người bình luận xuyên tạc trên trang của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Xử lý 135 người bình luận xuyên tạc trên trang của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Qua đợt xác minh, Công an Hà Tĩnh mời làm việc, răn đe và giáo dục 135 người có hành vi tương tác với các trang mạng phản động của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.

“Yêu râu xanh” bị bắt sau 15 năm lẩn trốn
“Yêu râu xanh” bị bắt sau 15 năm lẩn trốn

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, đối tượng Hồ Tiến Trung bỏ trốn. Gần 15 năm lẩn trốn, đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

“Yêu râu xanh” bị bắt sau 15 năm lẩn trốn

“Yêu râu xanh” bị bắt sau 15 năm lẩn trốn

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, đối tượng Hồ Tiến Trung bỏ trốn. Gần 15 năm lẩn trốn, đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

Những thủ đoạn lừa đảo cấp phiếu lý lịch tư pháp khiến người dân dễ sập bẫy
Những thủ đoạn lừa đảo cấp phiếu lý lịch tư pháp khiến người dân dễ sập bẫy

Nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng đã trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, nhân viên bưu điện hoặc môi giới dịch vụ, chúng dụ dỗ người dân cung cấp thông tin, chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Những thủ đoạn lừa đảo cấp phiếu lý lịch tư pháp khiến người dân dễ sập bẫy

Những thủ đoạn lừa đảo cấp phiếu lý lịch tư pháp khiến người dân dễ sập bẫy

Nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng đã trở thành cơ hội để các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, nhân viên bưu điện hoặc môi giới dịch vụ, chúng dụ dỗ người dân cung cấp thông tin, chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật