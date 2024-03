Bắt nguyên Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang sáng 7/3 cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 3 bị can, trong đó có nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng.