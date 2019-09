Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt 8 xe ô tô khách

Ngày 24/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Đơn vị này đã ra quyết định khởi tố 7 đối tượng liều lĩnh xông vào nhà máy ôtô Ngô Gia Tự lấy đi 8 xe ô tô khách, loại 47 chỗ trong công ty.



Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng gồm Trần Đức Vinh, SN 1978 - Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ Bảo An; Nguyễn Văn Sơn, SN 1982 và Phan Văn Lập, SN 1980 (đều ở TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Trưởng, SN 1982 ở tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Duẩn, SN 1982 và Nguyễn Thành Luân, SN 1989 (đều ở tỉnh Hưng Yên); Phan Văn Chung, SN 1983, ở tỉnh Gia Lai về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 16/09, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự có trụ sở Lô CN2 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội về việc: Vào khoảng 20h30’ ngày 16/09, tổ bảo vệ của Công ty gồm 03 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ tại Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự địa chỉ: Kml9 đường 381 - thuộc xã Giai Phạm - Yên Mỹ - Hưng Yên, thì có khoảng 20 người tự xưng là Công ty Dịch vụ bảo vệ và Mua bán nợ Bảo An đi 04 xe ôtô đến khống chế và lấy đi 08 xe ô tô khách, loại 47 chỗ trong công ty.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an huyện Yên Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định vào tháng 6/2016 và tháng 12/2016, Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự có hợp đồng bán cho Công ty TNHH TM ôtô Trường Xuân địa chỉ: số 25 - Ngõ 2 - Khu đường 3 - xã Phủ Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội, tổng số 23 xe ôtô nhãn hiệu Universe Noble NGT TK 47YC, với tổng giá trị gần 55 tỷ đồng. Công ty Trường Xuân đã thanh toán cho Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự với tổng số tiền 33,2 tỷ đồng và được Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự bàn giao 14 xe ô tô, còn nợ 21,2 tỷ đồng nên Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự chưa làm thủ tục bàn giao 9 xe ô tô nhưng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của 9 xe trên cho Công ty Trường Xuân làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Xe ô tô các đối tượng dùng để đi cưỡng đoạt tài sản

Sau khi có hồ sơ của 9 xe trên thì Cty Trường Xuân đã thực hiện giao dịch bán toàn bộ lô hàng trên theo giấy tờ cho Công ty TNHH GB Hà Nội; Công ty TNHH GB Hà Nội lại bán cho Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Hàn, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Hàn đã dùng toàn bộ giấy tờ các xe trên làm tài sản thế chấp tại ngân hàng OCB.

Đến khoảng 20h30’ ngày 16/09, 20 người xưng là Công ty dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ Bảo An (trụ sở tại số 63, đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM) trong đó có 03 người gồm Trần Đức Vinh - Giám đốc công ty, Nguyễn Văn Sơn và Phan Văn Lập - đều là nhân viên công ty giới thiệu đã mua số tài sản trên của ngân hàng OCB và đến nhà máy ô tô Ngô Gia Tự đòi thu giữ tài sản trên.

Công ty Bảo an đã có hành vi cho người vào công ty Ngô Gia Tự khống chế tổ bảo vệ đang làm nhiệm vụ, rồi đưa 2 xe cẩu vào kéo 8 xe ô tô ra khỏi Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự mang sang gửi tại sân đất trống của Công ty Vilexim địa chỉ thuộc xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thì bị phát hiện.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật./.

