Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Ngãi

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Cố (19 tuổi), Hồ Văn Ôn, 19 tuổi, Hồ Kim Lâm (17 tuổi) và Đinh Tiên Sinh (19 tuổi) đều ở xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng.

Trước đó, trên đoạn Quốc lộ 24C, thuộc địa phận xã Trà Thủy, 4 đối tượng này dùng dao tự chế chặn nhiều ô tô đang lưu thông để chiếm đoạt tài sản. Một số ô tô không dừng lại, nhóm đối tượng trên dùng hung khí đập phá hư hỏng xe.

Trước vụ việc phức tạp này, Công an huyện Trà Bồng khẩn trương điều tra bắt nhóm đối tượng gây án, trước mắt đảm bảo tình hình an ninh trên Quốc lộ 24C, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc./.