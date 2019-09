Bắt nhóm người Trung Quốc lấy cắp thông tin ATM chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/9, Công an TP Vinh, Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ thêm những đồng phạm trong chuyên án và xác định số lượng thẻ ATM đã bị nhóm người Trung Quốc đánh cắp dự liệu.

Một trong số các nghi phạm thực nghiệm lại hành vi cài thiết bị điện tử vào cột ATM.

Trước đó, công an TP Vinh, Nghệ An phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 3 người Trung Quốc để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm gồm: Yang Chang Cai (33 tuổi), Deng Cong Cong (29 tuổi) và Lian Yu (34 tuổi, cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Cả 3 bị bắt giữ khi đang lưu trú tại một khách sạn ở TP.Vinh.



Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 333 thẻ ATM nghi làm giả, trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã được dùng để rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300 triệu đồng và 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay...

Công an thành phố Vinh xác định ngày 19/8, Yang Chang Cai, Deng Cong Cong và Lian Yu nhập cảnh Việt Nam để gặp một số người đồng hương đang ở đây. Ngày 3/9, nhóm Cai đón xe khách từ Hà Nội vào thành phố Vinh, thám thính một số cây rút tiền có lưu lượng khách đông ở khu vực trung tâm.

Vào các buổi chiều, Deng Cong Cong và đồng phạm mang các thiết bị điện tử tới cây ATM để lén cài. Thiết bị thứ nhất là một camera mini gắn sẵn vào tấm chắn giống như tấm che bàn phím ở cây ATM. Cong sẽ tháo tấm che của cây ATM và thay tấm che có gắn camera này thế chỗ. Thiết bị thứ hai được Cong gắn vào khe cắm thẻ với chức năng thu thập số tài khoản, số thẻ, số tiền và chủ sở hữu thẻ và tên ngân hàng. Chỉ mất khoảng 1- 3 phút, nhóm đối tượng đã lắp hai thiết bị này vào máy ATM. Sau đó cả các nghi phạm rời đi, khoảng 4 – 6 giờ sau nhóm người Trung Quốc ngày tới thu các thiết bị về.

Camera mini được gắn trên tấm chắn che bàn phím…

Dữ liệu được thu thập, Cai có nhiệm vụ "đổ" các dữ liệu thu được từ cây ATM vào máy tính và gửi toàn bộ thông tin về Trung Quốc qua mạng Internet cho một số đồng phạm khác. Tại Trung Quốc nhóm đồng phạm của Cai sẽ giải mã và gửi trở lại các thông số liên quan. Từ đây, Cai dùng máy quét dữ liệu để làm thẻ giả.

Trưa 11/9, nhóm Cai đang gom đồ đạc chuẩn bị trả khách sạn để đón xe ra Hà Nội trở về nước thì cảnh sát ập vào. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 333 thẻ rút tiền, trong đó 319 chiếc đã được nhập dữ liệu của khách hàng; 22 thẻ đã được nhóm này dùng để rút gần 300 triệu đồng; 14 thẻ trắng và nhiều thiết bị điện tử.

Được biết, trước khi gây án tại Nghệ An, nhóm người Trung Quốc này đã thực hiện tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương.

Cán bộ công an khuyến cáo: Người dân khi vào các cây ATM để rút tiền nếu nhận thấy các biểu hiện nghi vấn như miếng nhựa che bàn phím bị mất hoặc thay mới, khe cắm thẻ mới; xung quanh có người lạ chú ý thì không nên thực hiện rút tiền, cần thông báo cho phía ngân hàng hoặc cơ quan công an.