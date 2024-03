Bắt nhóm thiếu niên chuyên trộm tài sản ban đêm

Nhóm thiếu niên trộm cắp bị tạm giữ để điều tra.

Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự nhóm thiếu niên gồm 3 nam, 2 nữ từ 14 tuổi đến 16 tuổi để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng gồm: Nguyễn Trọng B. (14 tuổi), Nguyễn Phan Uy V. và Lê Hữu T. (cùng 15 tuổi), Trịnh Thị A.T. (16 tuổi), cùng trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và Đỗ Anh T.T. (15 tuổi), trú quận Hải Châu. Vào trưa 20/3, khi các đối tượng đang thuê một nhà trọ trên địa bàn quận Sơn Trà để ngủ sau 1 đêm thức trắng đi trộm cắp thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 2/2024 đến nay đã thực hiện trộm cắp 3 xe máy, 6 vụ đột nhập các cơ sở kinh doanh trộm nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Các đối tượng chọn thời gian từ 0 giờ đến 4 giờ sáng đột nhập vào nhà dân hoặc các cơ sở kinh doanh để trộm cắp.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thu hồi một số tang vật liên quan và đang tiếp tục điều tra xử lý.