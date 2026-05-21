Bắt nhóm trộm cần gạt mưa ô tô, gây thiệt hại 40 triệu đồng

Ngày 21/5, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lợi dụng đêm tối, tháo trộm cần gạt mưa của nhiều ô tô.

Trước đó, vào ngày 13/5, Công an phường Yên Nghĩa tiếp nhận tin báo của ông L (SN 1988, trú tại tổ dân phố 17, phường Yên Nghĩa) đại diện cho 5 hộ dân, báo tin về việc, trong đêm 8/5, kẻ gian đã tháo trộm 5 bộ cần gạt mưa của các xe ô tô đỗ trước cửa nhà tại tổ dân phố 17, gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Viên và Tài sau khi bị phát hiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Nghĩa đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Viên (SN 1978, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Hữu Tài (SN 1983, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội). Đây là các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn trong thời gian qua.



Hiện, Công an phường Yên Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Thời gian tới, lực lượng công an phường trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại từng tổ dân phố, giữ bình yên cuộc sống nhân dân.