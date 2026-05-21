中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị khởi tố vì mua rắn hổ chúa để "sử dụng cá nhân"

Thứ Năm, 11:16, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mua một cá thể rắn hổ chúa đã chết từ người lạ trên mạng xã hội về sử dụng cá nhân, Nguyễn Đình Huy (Ninh Bình) đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang và khởi tố hình sự về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Huy (SN 1987, trú tại Thôn Tư, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 12/5/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an xã Hiển Khánh phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình) phát hiện Nguyễn Đình Huy điều khiển xe mô tô chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

bi khoi to vi mua ran ho chua de su dung ca nhan hinh anh 1
Công an xã Hiển Khánh phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình bắt quả tang Nguyễn Đình Huy đang vận chuyển 1 cá thể rắn hổ chúa.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện bên trong thùng xốp có chứa 1 cá thể rắn hổ chúa đã chết. Đây là loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Đình Huy hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể rắn nói trên.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Đình Huy bước đầu khai nhận bản thân đã chủ động liên hệ và mua cá thể rắn hổ chúa này từ một đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội. Mục đích mua về là để sử dụng cho nhu cầu cá nhân, tuy nhiên trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

anh_26.jpg

Khởi tố đối tượng buôn bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

VOV.VN - Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huế (SN 1986, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: khởi tố động vật quý hiếm Công an tỉnh Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên
Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã
Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

“Chang hoang dã” và hành trình bảo tồn động vật hoang dã
“Chang hoang dã” và hành trình bảo tồn động vật hoang dã

VOV.VN - Từ ký ức ám ảnh về cảnh lấy mật gấu năm 8 tuổi, cô gái tuổi Ngọ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990) dấn thân vào rừng sâu để theo đuổi con đường bảo tồn động vật hoang dã. Trên hành trình gần 20 năm ấy, cô lấy con người làm trung tâm, coi sinh kế và niềm tin cộng đồng là nền tảng cho sự bền vững của thiên nhiên.

“Chang hoang dã” và hành trình bảo tồn động vật hoang dã

“Chang hoang dã” và hành trình bảo tồn động vật hoang dã

VOV.VN - Từ ký ức ám ảnh về cảnh lấy mật gấu năm 8 tuổi, cô gái tuổi Ngọ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990) dấn thân vào rừng sâu để theo đuổi con đường bảo tồn động vật hoang dã. Trên hành trình gần 20 năm ấy, cô lấy con người làm trung tâm, coi sinh kế và niềm tin cộng đồng là nền tảng cho sự bền vững của thiên nhiên.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm
Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng
Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng ở phía Đông tỉnh Lâm Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi, nhốt trái phép.

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

Phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng ở phía Đông tỉnh Lâm Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) phát hiện nhiều động vật hoang dã bị nuôi, nhốt trái phép.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật