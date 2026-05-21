Bị khởi tố vì mua rắn hổ chúa để "sử dụng cá nhân"

Ngày 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Huy (SN 1987, trú tại Thôn Tư, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 12/5/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an xã Hiển Khánh phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình) phát hiện Nguyễn Đình Huy điều khiển xe mô tô chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Công an xã Hiển Khánh phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình bắt quả tang Nguyễn Đình Huy đang vận chuyển 1 cá thể rắn hổ chúa.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện bên trong thùng xốp có chứa 1 cá thể rắn hổ chúa đã chết. Đây là loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Đình Huy hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể rắn nói trên.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Đình Huy bước đầu khai nhận bản thân đã chủ động liên hệ và mua cá thể rắn hổ chúa này từ một đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội. Mục đích mua về là để sử dụng cho nhu cầu cá nhân, tuy nhiên trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.