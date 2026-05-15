Bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn

Thứ Sáu, 21:04, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và triệu tập đối tượng Nguyễn Quang Lực (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hoà Cường.

Trước đó, khoảng 14h00 ngày 14/5, Công an phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của chị N.T.H.T (sinh năm 1993, trú phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng lấy trộm nhiều tài sản có giá trị. 

Theo trình báo, sau khi đi công việc xa nhà khoảng 3 ngày, đến khoảng 06h00 cùng ngày, chị T. trở về thì phát hiện tủ quần áo trong phòng ngủ bị cạy phá. Qua kiểm tra, toàn bộ tài sản cất giữ bên trong đã bị lấy mất gồm nhiều vàng trang sức, tiền mặt và ngoại tệ với tổng giá trị khoảng 834 triệu đồng.

bat giu doi tuong thuc hien vu trom cap tai san gia tri lon hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Quang Lực bị bắt

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng phối hợp Công an phường Hòa Cường khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát các đối tượng hình sự, đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp trên địa bàn.

Bằng tinh thần quyết liệt, tập trung cao độ và áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 0h30 ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định, triệu tập đối tượng nghi vấn Nguyễn Quang Lực để đấu tranh làm rõ.

bat giu doi tuong thuc hien vu trom cap tai san gia tri lon hinh anh 2
Tài sản từ vụ trộm hơn 800 triệu đồng

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Lực đã thừa nhận hành vi đột nhập vào nhà dân trên địa bàn phường Hòa Cường để trộm cắp số lượng lớn vàng và tiền mặt có tổng giá trị khoảng 834 triệu đồng. Một phần số vàng trộm cắp được đã bị đối tượng mang đi tiêu thụ để lấy tiền trả nợ và sử dụng cá nhân.

Nguyễn Quang Lực là đối tượng từng có tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, hiện thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã thu hồi nhiều tài sản gồm 08 nhẫn vàng, 02 dây chuyền vàng, 01 lắc tay vàng cùng nhiều tang vật liên quan. Tổng giá trị tài sản thu hồi gần 600 triệu đồng.

 

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: trộm cắp tài sản Công an Đà Nẵng tài sản giá trị lớn
Tin liên quan

Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy điện
Bắt quả tang đối tượng trộm cắp điện thoại trong Khu công nghiệp Kim Bảng I
Bắt đối tượng trộm cắp tài sản trong bệnh viện
Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi
Nhóm thanh thiếu niên từ Nghệ An ra Thanh Hóa trộm cắp xe máy
