Bắt quả tang đôi nam nữ tàng trữ hàng nghìn viên ma túy

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi, cùng 23 tuổi, trú tại đường Lê Duẩn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế.

Trần Viết Thanh tại cơ quan công an.

Trước đó, tại trước địa chỉ số 1, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt quả tang Thanh và Thi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ trên tay đối tượng Trần Viết Thanh 791 viên ma túy và thu giữ từ túi áo của Nguyễn Thị Anh Thi 2.531 viên ma túy.

Nguyễn Thị Anh Thi tại cơ quan công an.

Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng Công an thu giữ thêm 126 viên ma túy. Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh và Thi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy./.