Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 1/5/2026, Tổ công tác gồm Công an xã Tân Lập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Kiểm soát Hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX, trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng H.V.B và tang vật vụ án.

Đối tượng điều khiển xe mô tô Honda Wave Alpha màu trắng, mang biển kiểm soát 74AH-027.99, di chuyển từ khu vực trang trại tại thôn Tân Tiến ra hướng Quốc lộ 9. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao ni lông phía trước xe có chứa 16.000 viên nén màu hồng và xanh.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp được mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời. Danh tính đối tượng được xác định là H.V.B. (SN 2001), trú tại Bản Cồn, xã Tân Lập.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Lập và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra.