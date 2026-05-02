Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ Bảy, 18:06, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên ở xã Tân Lập liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 1/5/2026, Tổ công tác gồm Công an xã Tân Lập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Kiểm soát Hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX, trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

bat qua tang doi tuong van chuyen 16.000 vien ma tuy tong hop hinh anh 1
Đối tượng H.V.B và tang vật vụ án.

Đối tượng điều khiển xe mô tô Honda Wave Alpha màu trắng, mang biển kiểm soát 74AH-027.99, di chuyển từ khu vực trang trại tại thôn Tân Tiến ra hướng Quốc lộ 9. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao ni lông phía trước xe có chứa 16.000 viên nén màu hồng và xanh.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp được mua từ Lào về để sử dụng và bán kiếm lời. Danh tính đối tượng được xác định là H.V.B. (SN 2001), trú tại Bản Cồn, xã Tân Lập.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Lập và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Hé lộ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy giữa Hà Nội
Hé lộ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy giữa Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp điều tra, bóc gỡ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy số lượng lớn. 

Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy
Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 2 người có quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua khu vực biên giới.

