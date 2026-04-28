Đặc nhiệm mật phục tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Các đối tượng cùng tang vật lúc bị bắt giữ (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 24/4, tại khu vực biên giới xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Phùng tổ chức mật phục, phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục ban đầu; đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.