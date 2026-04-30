Hé lộ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy giữa Hà Nội

Thứ Năm, 15:57, 30/04/2026
Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp điều tra, bóc gỡ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy số lượng lớn. 

Bước đầu, cơ quan Công an đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng về các tội danh liên quan đến ma túy.

Thông tin kết quả ban đầu đấu tranh chuyên án, Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Công an phường phát giác nhóm đối tượng có hành vi mua bán ma tuý số lượng lớn. Cầm đầu đường dây tội phạm nguy hiểm này là đối tượng đã gần 60 tuổi, có nhiều tiền án, tiền sự.

he lo duong day mua ban, to chuc su dung ma tuy giua ha noi hinh anh 1
Tang vật vụ án

Sau hơn 1 tháng nắm tình hình, xác minh quy luật hoạt động của nhóm đối tượng; ngày 25/4/2026, Ban chỉ huy Công an phường chỉ đạo nhiều mũi trinh sát, phối hợp phòng chức năng CATP tập trung đấu tranh bắt giữ.

Từ việc bắt "nóng" 1 đối tượng mua ma túy về sử dụng, lực lượng Công an phường đã lần ra và thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nhà kẻ cầm đầu.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ 3,4kg ma tuý các loại, được "ông trùm" cất giấu trong nhà, và đã được chia nhỏ để bán lẻ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo M.H/ANTĐ
Biên phòng Cà Mau phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy
VOV.VN - Trong cao điểm bảo vệ an ninh trật tự dịp lễ, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã chủ động tuần tra, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quản lý.

Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia
VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 3 chuyên án, bóc gỡ đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào thành phố với số lượng lớn.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng: Hồ Xuân Dũng (SN 1982, trú tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh) và Hoàng Văn Đại (SN 1959, trú xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

