Hé lộ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy giữa Hà Nội

Bước đầu, cơ quan Công an đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng về các tội danh liên quan đến ma túy.

Thông tin kết quả ban đầu đấu tranh chuyên án, Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Công an phường phát giác nhóm đối tượng có hành vi mua bán ma tuý số lượng lớn. Cầm đầu đường dây tội phạm nguy hiểm này là đối tượng đã gần 60 tuổi, có nhiều tiền án, tiền sự.

Tang vật vụ án

Sau hơn 1 tháng nắm tình hình, xác minh quy luật hoạt động của nhóm đối tượng; ngày 25/4/2026, Ban chỉ huy Công an phường chỉ đạo nhiều mũi trinh sát, phối hợp phòng chức năng CATP tập trung đấu tranh bắt giữ.

Từ việc bắt "nóng" 1 đối tượng mua ma túy về sử dụng, lực lượng Công an phường đã lần ra và thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nhà kẻ cầm đầu.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ 3,4kg ma tuý các loại, được "ông trùm" cất giấu trong nhà, và đã được chia nhỏ để bán lẻ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.