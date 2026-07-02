Bắt quả tang nhóm cá độ World Cup 2026 tại quán cà phê ở Tây Ninh

Rạng sáng 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng PK02 kiểm tra một quán cà phê do Phạm Minh Văn (SN 1988) làm chủ tại ấp Tân Châu, xã Tân Phú, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Congo thuộc vòng 1/32 World Cup 2026.

Nhiều đối tượng bị xử lý hành vi đánh bạc (Ảnh: T.H)

Tại hiện trường, lực lượng công an mời làm việc 8 người liên quan gồm: Nguyễn Việt Luân (SN 1988), Mã Hữu Quý (SN 1995), Trần Sỹ Lương (SN 1989), Phạm Minh Văn (SN 1988), Nguyễn Văn Út (SN 1970), Trần Tuấn Khải (SN 1984), Bùi Thanh Tâm (SN 1978) và Huỳnh Minh Hưng (SN 1990).

Tang vật thu giữ gồm 14,7 triệu đồng tiền mặt và 11 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khi World Cup 2026 khởi tranh ngày 13/6, Nguyễn Việt Luân đã bàn bạc với Mã Hữu Quý và Trần Sỹ Lương sử dụng tài khoản cá cược trên một trang web cá cược bóng đá để tổ chức nhận kèo bóng đá.

Nhóm này lập nhóm Zalo mang tên "Phát Tài" nhằm trao đổi thông tin, cập nhật tỷ lệ cược, quản lý người chơi và tính toán tiền thắng thua sau mỗi trận đấu. Các đối tượng phân chia lợi nhuận sau khi kết thúc việc thanh toán cá cược.

Hằng ngày, trước các trận đấu World Cup, nhóm của Luân tập trung tại quán cà phê của Phạm Minh Văn để tổ chức hoạt động cá độ, thu hút khoảng 10-15 người đến tham gia đặt cược.

Kiểm tra dữ liệu trên các điện thoại bị thu giữ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tin nhắn trong nhóm Zalo và tài khoản cá nhân thể hiện nội dung nhận kèo cá độ của nhiều trận bóng đá trước đó. Cơ quan công an đã tạm giữ các điện thoại để tiếp tục xác minh, làm rõ những người tham gia cá cược.

Đáng chú ý, bước đầu xác định từ ngày 13/6 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Việt Luân còn trực tiếp tham gia cá cược trên trang web nêu trên với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Công an ập vào bắt quả tang nhóm người cá độ bóng đá (Ảnh: T.H)

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.