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Bắt quả tang nhóm cá độ bóng đá World Cup tại quán cà phê ở Cần Thơ

Thứ Sáu, 19:47, 26/06/2026
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VOV.VN - Chiều 26/6, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Cái Răng vừa phát hiện, xử lý nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup tại quán cà phê.

Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cái Răng phát hiện tại quán cà phê A.M.Z. (khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) có nhiều người tụ tập, biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 24/6, lực lượng công an bất ngờ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 14 người đang có mặt tại quán cà phê nói trên có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2,5 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động và 8 xe mô tô, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

bat qua tang nhom ca do bong da world cup tai quan ca phe o can tho hinh anh 1
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Các đối tượng cùng điện thoại di động có truy cập trang cá cược bóng đá. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia cá cược các trận bóng đá trong mùa giải World Cup 2026.

Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng. Trong đó, số tiền cá cược từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi trận.

Qua kiểm tra dữ liệu các thiết bị điện tử, cơ quan Công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi “nổ hũ” trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong gần một tháng qua trên 398 triệu đồng.

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Địa điểm xảy ra vụ tụ tập cá độ bóng đá. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Hiện Công an phường Cái Răng đang tiếp tục củng cố tài liệu, trích xuất dữ liệu điện tử, xác minh dòng tiền và làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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