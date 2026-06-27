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Bắt giữ 11 đối tượng để điều tra đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

Thứ Bảy, 14:22, 27/06/2026
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VOV.VN - Công an Nghệ An vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 11 đối tượng để điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc trong 6 ngày đầu World Cup 2026 hơn 5 tỷ đồng.

Theo Công an Nghệ An, đầu tháng 5/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây bị cáo buộc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Quá trình xác minh cho thấy đường dây này được tổ chức theo nhiều tầng, nhiều lớp.

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Cơ quan chức năng lấy lời khai Lê Văn Hoàng. (Ảnh:Công an tỉnh Nghệ An).

Cơ quan điều tra xác định Lê Văn Hoàng (SN 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Hoàng đã câu kết với các đối tượng ở nước ngoài để thiết lập một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Từ tài khoản tổng, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng, nhiều lớp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026 (từ ngày 11 đến 17/6), số tiền đánh bạc qua hệ thống này hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, hai đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường (SN 1988) và Trần Hữu An (SN 1990), cùng trú tại TP Đồng Nai, bị cơ quan điều tra cáo buộc ngoài việc tổ chức cho người khác tham gia đánh bạc còn trực tiếp đánh bạc với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến 25/6, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 11 đối tượng để điều tra về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi theo nội dung vụ án đang được điều tra.

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Một số đối tượng trong Chuyên án bị bắt giữ. (Ảnh:Công an tỉnh Nghệ An).

Công an Nghệ An khuyến cáo cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tổ chức hoặc tham gia cá độ bóng đá.

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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