Bắt quả tang nhóm nam, nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 22h ngày 3/5, Công an huyện Gia Viễn đã phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng đang sử dụng ma túy tại quán Karaoke Luxury, thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn. Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Các đối tượng gồm: Đinh Tiến Dũng (32 tuổi); Lê Duy Bắc (44 tuổi), cùng trú tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Vũ Đức Thắng (24 tuổi) và Đào Văn Binh (27 tuổi) cùng trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam; Vũ Khánh Nhi (19 tuổi) trú tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân; Nguyễn Thị Hiền (19 tuổi) trú tại xã Yên Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Vũ Thị Hiền (21 tuổi); Vũ Thị Lành (23 tuổi) cùng trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1 gói kêtamin, 8 điện thoại di động, gần 18 triệu đồng và các vật dụng liên quan đến sử dụng ma túy tổng hợp.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào khoảng 19h cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, Vũ Đức Thắng gọi điện mua ma túy tổng hợp và rủ cả nhóm vào quán karaoke để sử dụng ma túy. Trong quá trình đang sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Gia Viễn đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.