Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng

Mới đây, một cơ sở kinh doanh tại phường Cai Lậy bị mất trộm 30 lượng vàng 9999. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, điều tra. Đến ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp công an các phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nghĩa và Nha, đồng thời tiến hành làm việc một số đối tượng có liên quan.

Trần Trọng Nghĩa đối tượng chủ mưu vụ trộm vàng

Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Nghĩa khai nhận trong quá trình làm việc đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của chủ cơ sở, lén lút lấy trộm 30 lượng vàng để trong tủ sắt. Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha đem số vàng đi bán được hơn 3 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 625 triệu đồng do Nghĩa, Nha bán số vàng trộm được; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý 2 đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật.