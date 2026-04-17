Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng

Thứ Sáu, 08:44, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 2005) và Nguyễn Văn Nha (sinh năm 2007), cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Mới đây, một cơ sở kinh doanh tại phường Cai Lậy bị mất trộm 30 lượng vàng 9999. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành xác minh, điều tra. Đến ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp công an các phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nghĩa và Nha, đồng thời tiến hành làm việc một số đối tượng có liên quan.

Trần Trọng Nghĩa đối tượng chủ mưu vụ trộm vàng

Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Nghĩa khai nhận trong quá trình làm việc đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của chủ cơ sở, lén lút lấy trộm 30 lượng vàng để trong tủ sắt. Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha đem số vàng đi bán được hơn 3 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 625 triệu đồng do Nghĩa, Nha bán số vàng trộm được; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý 2 đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng, thu hồi hơn 600 triệu đồng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp trộm vàng trộm cắp tài sản
Bắt kẻ phá két sắt, trộm vàng và tiền mặt ở Hà Nội
VOV.VN - Ngày 14/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hòa Phú vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng phá két sắt, trộm cắp số lượng lớn vàng và tiền mặt tại nhà dân trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 14/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hòa Phú vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng phá két sắt, trộm cắp số lượng lớn vàng và tiền mặt tại nhà dân trên địa bàn.

Thiếu niên 16 tuổi đột nhập nhà họ hàng lấy trộm hơn 5 cây vàng
VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với một đối tượng 16 tuổi trộm cắp hơn 5 cây vàng của người họ hàng đề tiêu xài cá nhân và đi du lịch.

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với một đối tượng 16 tuổi trộm cắp hơn 5 cây vàng của người họ hàng đề tiêu xài cá nhân và đi du lịch.

Nam sinh viên trộm 3 cây vàng SJC của người họ hàng, mua iPhone tặng bạn gái
VOV.VN - Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Văn Nam (SN 2005; trú phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

VOV.VN - Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Văn Nam (SN 2005; trú phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

