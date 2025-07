Bắt tạm giam cựu thủ quỹ ngân hàng chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Trang, cựu thủ quỹ một ngân hàng thương mại tại phường Long Xuyên để điều về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".