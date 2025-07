9 thiếu niên rủ nhau đi chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Công an phường Long Xuyên, An Giang tiếp nhận tin tố giác về tội phạm của T.H.S (sinh năm 1993, ngụ khóm Đông Hưng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về việc bị nhóm thanh niên dùng hung khí chặn đường đe dọa chiếm đoạt số tiền 2,5 triệu đồng tại khu vực thuộc địa bàn khóm Đông Thịnh 8.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập hồ sơ tiến hành rà soát truy xét nhóm thanh thiếu niên gây án.

Nhóm đối tượng bị công an bắt

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/7, công an đã làm rõ 9 thanh thiếu niên liên quan gồm: Đỗ Cao Thế (sinh năm 2010), Nguyễn Trọng Duy (sinh năm 2008), Phan Thái An (sinh năm 2009), Võ Thành Huy (sinh năm 2010), Lê Anh Thông (sinh năm 2011), Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 2010), Lê Chí Thành (sinh năm 2012), Ngô Gia Huy (sinh năm 2010) và Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 2008).

Qua điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 19h30 ngày 5/7, Gia Huy nhắn tin rủ Thế đi làm "phi vụ". Sau đó, Thế kêu Gia Huy tập trung tại nhà Thế, một lúc sau Gia Huy cùng Thành, Phúc, Tuấn đến, đồng thời Thế rủ thêm Duy, An, Thành Huy, Thông.

Sau đó, cả nhóm đi bộ cầm theo 4 mũ bảo hiểm ra hướng đường cầu Lê Trọng Tấn và đi vào khu vực vắng người tại khu vực khóm Đông Thịnh 8, trên đường đi nhóm nhặt 1 khúc gỗ và gạch.

Khi đến đoạn đường vắng ít người qua lại nhóm chia làm 2 ẩn nấp trong bụi cỏ ven đường, mục đích chờ người đi đường đi ngang qua để chặn xe, đe dọa cướp tài sản.

Từ khoảng 20h40 đến khoảng 21h30 cùng ngày, 9 đối tượng thực hiện 3 vụ chặn người đi đường đe dọa, cướp tài sản với tổng số tiền gần 3 triệu đồng.

Gia Huy chia cho Thế 420.000 đồng, số còn lại dùng trả tiền chơi game cho cả nhóm và chia nhau tiêu xài.

Công an phường Long Xuyên thông báo tìm các bị hại có liên quan đến công an phường liên hệ để xác minh làm rõ vụ án.