Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 15 tỷ đồng

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi), trú tại thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2021 đến 2023, lợi dụng sự tin tưởng của nhiều tổ chức, cá nhân, Nguyễn Chí Tâm sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập các hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để vay, mượn tiền.

Sau đó, Tâm mượn lại các hồ sơ và nói đem đi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa. Nhưng thực tế, Tâm đem hồ sơ các thửa đất đi bán lấy tiền dùng vào mục đích cá nhân hoặc tiếp tục cầm cố tài sản để chiếm đoạt của bị hại.

Bằng hình thức này, Tâm đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 15 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, Nguyễn Chí Tâm cắt thông tin liên lạc, các tài khoản mạng xã hội và bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Tâm. Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Chí Tâm, tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.