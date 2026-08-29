Bắt tạm giam đối tượng ở Cần Thơ lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Theo xác minh bước đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” do Lý Tín Phước (SN 1980, trú phường Cái Khế) sử dụng. Trong quá trình hoạt động trên mạng xã hội, tài khoản này đăng tải nhiều nội dung liên quan đến một số cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó có Tòa án nhân dân khu vực 1, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ và một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ.

Một số nội dung đăng tải có dấu hiệu sử dụng thông tin, hình ảnh về hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để đưa ra nhận định, quy kết và xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều tra viên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Tín Phước. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, Phước là bị đơn trong vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ông này và ngân hàng, được Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi không đồng ý với kết quả xét xử, Phước thực hiện quyền kháng cáo theo quy định. Tuy nhiên, việc thực hiện kháng cáo chưa bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Lý Tín Phước thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook “Tphuoc Ly” để đăng tải các nội dung có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở của Phước, thu giữ một số tài liệu, đồ vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.