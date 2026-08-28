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Khởi tố Giám đốc và bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp

Thứ Sáu, 15:56, 28/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố Giám đốc và một bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp về tội “Giả mạo trong công tác”.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Trình, sinh năm 1965, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp; và Tạ Minh Vương, sinh năm 1992, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp.

Hai bị can bị khởi tố về hành vi “Giả mạo trong công tác”, quy định tại khoản 2, Điều 359 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Quyết định khởi tố đối với bị can Vũ Văn Trình

Trước đó, ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Văn Trình và Tạ Minh Vương bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác khám, chữa bệnh để làm sai lệch hồ sơ bệnh án nhằm mục đích vụ lợi.

Hành vi này bị xác định đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của Nhà nước trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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