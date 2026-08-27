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Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Thứ Năm, 21:21, 27/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 27/8, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1973, thường trú xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ, hiện tạm trú tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an thành phố Cần Thơ phát hiện 2 tài khoản facebook thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung thông tin xấu độc, xúc phạm uy tín lãnh tụ, uy tín của hệ thống chính trị, cơ quan Nhà nước tại địa phương, ca ngợi suy tôn chế độ cũ... Các bài viết, hình ảnh được nhiều đối tượng chia sẻ, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội. 

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Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh nội địa Công an thành phố Cần Thơ đã xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo là người tạo lập, sử dụng. Theo điều tra ban đầu, do bất mãn với việc trước đây bị chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũ lập biên bản xử phạt, tịch thu tang vật về hành vi buôn bán động vật hoang dã nên Thảo đã thường xuyên sử dụng các tài khoản facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật từ các tài khoản trên mạng xã hội và thể hiện quan điểm bất mãn, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Mặc dù đã được chính quyền, cơ quan công an nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở và xử phạt hành chính nhưng đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo vẫn tái phạm, không chấp hành. Hành vi của Nguyễn Ngọc Thảo đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Phòng An ninh nội địa đã củng cố tài liệu, chứng cứ chuyển cơ quan an ninh điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự, xử lý đối tượng theo pháp luật.

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

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Lĩnh án 3 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ

VOV.VN - Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định, các video thu giữ không có dấu vết cắt ghép hay chỉnh sửa, nội dung đăng tải đã xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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