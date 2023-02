Bắt tạm giam lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là cán bộ lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thành phố Đà Nẵng về tội “Nhận hối lộ”.