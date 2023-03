Bắt tạm giam lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 29-07D, Hà Nội còn 7 trung tâm hoạt động

Ngày 8/3, Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có trụ sở tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh về hành vi Nhận hối lộ.

Các bị can gồm: Lê Thành Chung (41 tuổi, trú Mê Linh, Hà Nội, Giám đốc trung tâm); Hoàng Tuấn Anh (40 tuổi, trú Sóc Sơn, Phó giám đốc); Đào Huy Chung (46 tuổi, đăng kiểm viên); Lê Văn Ngọc (34 tuổi, đăng kiểm viên); Đỗ Văn Huân (31 tuổi, đăng kiểm viên) và Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, đăng kiểm viên đã nghỉ việc).

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2015 đến 2022, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-07D Lê Thành Chung và Phó giám đốc Hoàng Tuấn Anh đã bàn bạc, thông đồng với cấp dưới bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới, để nhận tiền từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi xe. Tổng số tiền nhận hối lộ lên tới hàng trăm triệu đồng, được các bị can chia nhau.

Như vậy, trong tổng số 31 trung tâm đăng kiểm xe, TP Hà Nội hiện chỉ còn 7 trung tâm hoạt động là: Trung tâm Đăng kiểm 29-01V (xã Liên Ninh, Thanh Trì); Trung tâm Đăng kiểm 29-06V (xã Tam Hiệp, Thanh Trì); Trung tâm Đăng kiểm 29-04V (xã Quang Minh, Mê Linh); Trung tâm Đăng kiểm 29-08D (xã Kim Chung, Hoài Đức); Trung tâm Đăng kiểm 29-11D (xã Đông Sơn, Chương Mỹ); Trung tâm Đăng kiểm 29-22D (thị trấn Phùng, Đan Phượng); Trung tâm Đăng kiểm 29-32D (Yên Sở, Hoàng Mai)./.