中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

Thứ Sáu, 09:45, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 

Trước đó, ông Nguyễn Thế Hiếu (tỉnh Quảng Nam cũ) tố cáo hai vợ chồng ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé đã tự phá khóa và chiếm giữ căn nhà của ông Hiếu nhiều năm qua. Căn nhà này trước đó ông Hiếu đã mua đấu giá thành công theo đúng quy định của pháp luật.

bat tam giam nguoi co hanh vi xam pham cho o cua nguoi khac hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Bé

Theo ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn (cũ) đưa ra đấu giá tài sản thi hành án. Lô đất này rộng 100 m2, có căn nhà hai tầng. Sau khi ông Hiếu nộp đủ 1,6 tỷ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế tài sản thi hành án. Đồng thời yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé ra khỏi nhà, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Sau đó, gia đình ông Hiếu đã dọn vào ở theo đúng quy định pháp luật.

Gần hai tháng sau, ông Hiếu khóa cửa nhà để về quê ăn giỗ. Khi trở về, ông Hiếu bất ngờ phát hiện căn nhà của mình đã bị phá ổ khóa. Từ thời điểm đó đến nay, ông Dũng, bà Bé vào ở và chiếm dụng căn nhà trái phép.

Mặc dù ông Hiếu nhiều lần gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa thể đòi lại được căn nhà. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h ngày 10/4: Truy trách nhiệm cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh
Nóng 24h ngày 10/4: Truy trách nhiệm cán bộ liên quan vụ 300 tấn thịt lợn bệnh

VOV.VN - Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, đặc biệt, cung cấp cả vào các trường học, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ quan điểm: “Đó là tội ác đầu độc thế hệ tương lai, và cần phải bị nghiêm trị”.

Đứng tên khối tài sản "khổng lồ" cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?
Đứng tên khối tài sản "khổng lồ" cho Mr Pips, bạn gái sẽ nhận cái kết nào?

VOV.VN - Luật sư nhận định, việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội “rửa tiền”; các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Biên phòng Lào Cai phá án "kết hôn ảo – bán người thật"
Biên phòng Lào Cai phá án “kết hôn ảo – bán người thật”

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công Chuyên án LC 326, lột trần thủ đoạn mua bán người dưới danh nghĩa kết hôn xuyên biên giới, giải cứu thành công nạn nhân mới 16 tuổi.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật