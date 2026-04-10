Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

Trước đó, ông Nguyễn Thế Hiếu (tỉnh Quảng Nam cũ) tố cáo hai vợ chồng ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé đã tự phá khóa và chiếm giữ căn nhà của ông Hiếu nhiều năm qua. Căn nhà này trước đó ông Hiếu đã mua đấu giá thành công theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Bé

Theo ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn (cũ) đưa ra đấu giá tài sản thi hành án. Lô đất này rộng 100 m2, có căn nhà hai tầng. Sau khi ông Hiếu nộp đủ 1,6 tỷ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn tổ chức cưỡng chế tài sản thi hành án. Đồng thời yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé ra khỏi nhà, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Sau đó, gia đình ông Hiếu đã dọn vào ở theo đúng quy định pháp luật.

Gần hai tháng sau, ông Hiếu khóa cửa nhà để về quê ăn giỗ. Khi trở về, ông Hiếu bất ngờ phát hiện căn nhà của mình đã bị phá ổ khóa. Từ thời điểm đó đến nay, ông Dũng, bà Bé vào ở và chiếm dụng căn nhà trái phép.

Mặc dù ông Hiếu nhiều lần gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa thể đòi lại được căn nhà. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra.