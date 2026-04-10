Khởi tố 74 người thao túng dữ liệu quan trắc: Cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

VOV.VN - Nhóm nghi phạm đã can thiệp trực tiếp hoặc từ xa vào các thiết bị quan trắc để chỉnh sửa chỉ số ô nhiễm môi trường từ "vượt ngưỡng" thành "đạt ngưỡng" cho phép.
VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang triển khai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm nhằm đánh giá kỹ thuật và ngăn chặn nguy cơ can thiệp dữ liệu gốc. Hoạt động này giúp nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về xả thải 24/24 giờ.
VOV.VN - 74 đối tượng bị khởi tố về hành vi can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu tại các hệ thống quan trắc môi trường tự động, một lĩnh vực vốn được xem là “lá chắn kỹ thuật” để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm và hậu quả khó lường.
VOV.VN - Liên quan đến vụ án nhiều trạm quan trắc trên cả nước bị chỉnh sửa số liệu, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 - Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đã khởi tố Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc.