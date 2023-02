Bắt tạm giam nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA

Trước đó, ngày 27/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Lộ (sinh năm 1948, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội); Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Sơn Lộ.

Khi ra Quyết định khởi tố bị can, xét tình tiết bị can là người già yếu (74 tuổi), có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Ngày 2/2/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Lệnh nêu trên. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.