Bắt tạm giam nhân viên giao hàng chiếm đoạt hơn 99 triệu đồng của chủ đại lý gas

Trước đó Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh N.H.B.T. (sinh năm 1987, trú phường An Khê), chủ một đại lý kinh doanh gas trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khê đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Lê Tấn Hùng tại cơ quan công an

Quá trình điều tra xác định, Lê Tấn Hùng là nhân viên của đại lý, được giao nhiệm vụ vận chuyển gas đến các cửa hàng trên địa bàn thành phố, đồng thời thu tiền hàng và nộp lại cho chủ đại lý. Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của chủ cơ sở, Hùng đã nhiều lần giữ lại số tiền khách hàng thanh toán để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền hàng với tổng số tiền hơn 99 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an phường An Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.