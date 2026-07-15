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Công an Đà Nẵng thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, 11:35, 15/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định đối tượng Nguyễn Đức Quyền (sinh ngày 29/10/2001, trú tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) đã sử dụng mạng xã hội Facebook với tài khoản mang tên “Nguyễn Thùy Linh 同香”, thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến tâm linh, bói toán nhằm thu hút sự quan tâm, tạo lòng tin đối với người sử dụng mạng xã hội.

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Công an Đà Nẵng tìm bị hại vụ án lừa đảo qua không gian mạng

Khi người dân liên hệ để xem bói, giải hạn hoặc các hoạt động tương tự, đối tượng yêu cầu chuyển tiền với số tiền từ 200.000 đồng đến 3.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đức Quyền. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã từng liên hệ, giao dịch hoặc chuyển tiền cho tài khoản nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phối hợp làm việc.

Người bị hại hoặc người có thông tin liên quan đến vụ việc có thể liên hệ trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng hoặc liên hệ Điều tra viên Trung tá Đinh Phú Cường qua số điện thoại 0988.79.1359 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị mọi người tích cực chia sẻ thông tin

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm người bị hại, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

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Lợi dụng lễ hội pháo hoa Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vé xem pháo hoa, đặt phòng lưu trú tăng cao trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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