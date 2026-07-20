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Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến từ Lào vào Việt Nam

Thứ Hai, 09:32, 20/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7, Đồn Biên phòng Na Loi (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và các lực lượng liên quan tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án NA 126.3, làm rõ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Trước đó, vào lúc 20h15 ngày 18/7, tại bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, lực lượng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An do Đồn Biên phòng Na Loi và Phòng Nghiệp vụ đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện, bắt quả tang Xồng Nhìa Xênh (SN 1995, trú tại bản Huồi Pá, xã Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Xồng Nhìa Xênh bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Anh Bách).

Tang vật thu giữ gồm 16 gói với 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, Xồng Nhìa Xênh khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ kiếm lời. Khi vừa đưa số ma túy vào khu vực bản Piêng Pèn thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án NA 126.3, truy xét các đối tượng có liên quan, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng-CTV Anh Bách/VOV.VN
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