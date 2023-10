Bắt tạm giam tài xế say rượu, đánh cảnh sát giao thông ở Hải Phòng

Sáng 21/10, Thượng tá Võ Xuân Trọng, Trưởng Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Bùi Văn Chiến về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào khoảng 19h15 ngày 12/10, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện An Dương thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường 351, thôn Cách Hạ (xã Nam Sơn, An Dương). Đội đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Bùi Văn Chiến (SN 1974, trú tại thôn Nhị Hải, xã Thái Sơn, An Lão).

Đại tá Bùi trung Thành, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng trực tiếp xuống chỉ đạo vụ việc. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, ông Chiến không chấp hành hiệu lệnh, chửi bới, chống đối, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng. Đối tượng này còn dùng tay đánh một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện An Dương.

Sau đó, người đàn ông này được đưa về trụ sở Công an xã Nam Sơn, huyện An Dương để giải quyết. Do say rượu nên Chiến đã ngủ tại trụ sở.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại xã Nam Sơn trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công an huyện An Dương xử lý nghiêm trường hợp chống người thi hành công vụ.