Khởi tố tài xế taxi "dù" chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lái xe taxi "dù" về tội chống người thi hành công vụ