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Bắt tạm giam thủ kho 22 tuổi chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của công ty

Thứ Sáu, 10:23, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quốc Kỳ (SN 2004, trú tại thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi "Tham ô tài sản".


Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào tháng 10/2025, Lê Quốc Kỳ được Công ty TNHH TMDV Ngô Gia Group tuyển dụng và ký hợp đồng lao động. Kỳ được giao đảm nhận vị trí thủ kho, làm việc trực tiếp tại Kho MINI DC Ngô Gia Trà Vinh (địa chỉ tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long). 

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Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Kỳ.

Tuy nhiên, trong quá trình công tác, thay vì thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ hàng hóa, Kỳ đã nảy sinh lòng tham. Lợi dụng những kẽ hở trong khâu quản lý và chức vụ, quyền hạn được giao, nam thủ kho đã thực hiện hành vi gian dối để từng bước chiếm đoạt tài sản của công ty. 

Cơ quan chức năng xác định, hành vi "rút ruột" tài sản của Lê Quốc Kỳ đã trực tiếp gây thiệt hại cho Công ty TNHH TMDV Ngô Gia Group với tổng số tiền lên đến hơn 480 triệu đồng. 

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra nhằm thu hồi tài sản và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Trà Vinh-CTV Trí Trần/VOV-ĐBSCL
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