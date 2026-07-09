Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên tàu cá

Trước đó, ngày 8/7/2026, tại tọa độ 10°00'N - 106°53'E, thuộc vùng thủy phận xã Thới Thuận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) chủ trì, phối hợp với Công an xã Thới Thuận tiến hành kiểm tra tàu cá mang biển kiểm soát BT-94950-TS do ông L.V.T. (sinh năm 1974, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, đồng thời là chủ phương tiện.

Đối tượng tàng trữ chất ma túy trên tàu cá.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng N.T.P. (sinh năm 2003, ngụ ấp Vàm Nao, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm một gói nylon màu trắng, kích thước 6,5cm x 5,0cm, được hàn kín ba phía, phía còn lại có rãnh khóa bằng nhựa màu trắng. Bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Kết quả giám định nhanh, cơ quan chức năng xác định chất tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 4,0938 gam.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ chất ma túy trên tàu.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.