Bắt vụ mua bán trái phép 2 kilogram ma túy đá và 16.000 viên hồng phiến

Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn vận chuyển ma tuý số lượng lớn từ Quảng Trị vào Đà Nẵng phân phối nên tập trung làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Tiến Tùng tại cCơ quan công an

Số ma túy lực.lượng chức năng thu giữ của đối tượng Tùng

Lúc 19h30 ngày 16/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Hòa Khách Bắc và Công an quận Liên Chiểu mật phục trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, bắt quả tang Nguyễn Tiến Tùng cùng với tang vật là 16.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Sau đó, lực lượng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Tùng thuê ở trên đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thu giữ thêm 2 kilogram ma túy đá và 35 viên hồng phiến.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra./.