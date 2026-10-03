Bé gái 14 tuổi ở Hà Tĩnh định ra Phú Thọ gặp người quen qua mạng

Theo trình báo, anh Dương Đ.T. (SN 1996), trú tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhận chở cháu C.H.P. (SN 2012), trú tại xã Thạch Đài, tỉnh Hà Tĩnh, từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ để gặp một người cháu quen qua mạng.

Công an phường Thành Sen bàn giao Cháu P. cho gia đình.

Trong quá trình di chuyển, anh T. hỏi cháu P. đã xin phép bố mẹ hay chưa. Cháu cho biết đã xin phép và nói đi Phú Thọ theo định vị của bạn. Anh T. sau đó đề nghị cháu đưa điện thoại để xem định vị, qua đó phát hiện những tin nhắn có nội dung nhạy cảm.

Theo thông tin ban đầu, cháu P. trao đổi với một người quen trên mạng về những nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Người này gửi cho cháu các đường link chứa nội dung độc hại, hướng dẫn cháu thực hiện một số hành vi không phù hợp và đề nghị cháu gửi hình ảnh, video nhạy cảm.

Đáng chú ý, trong các cuộc trò chuyện, hai bên xưng hô như vợ chồng và thường xuyên trao đổi về những vấn đề nhạy cảm. Người quen qua mạng này còn gửi định vị tại Phú Thọ, hướng dẫn cháu P. di chuyển đến địa điểm trên để gặp mặt.

Do tin tưởng người quen qua mạng, cháu P. đã có ý định tự bắt taxi đi Phú Thọ. Khi anh T. thử liên hệ trực tiếp qua Zalo thì không thể thực hiện cuộc gọi, nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên đã đưa cháu đến Công an phường Thành Sen trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen đã xác minh, liên hệ với gia đình và thông báo để mẹ cháu P. đến đón. Cháu sau đó được gia đình đưa về an toàn.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với phụ huynh trong việc hướng dẫn, đồng hành và kiểm soát phù hợp khi trẻ sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để bảo vệ trẻ trước các nguy cơ trên không gian mạng.