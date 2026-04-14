Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng

Thứ Ba, 12:35, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một cá nhân tại Hà Nội vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng trên mạng xã hội.

Ngày 14/4, Công an Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đại Thanh đã phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao Olympic của UBND xã Đại Thanh.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản mạng xã hội “Đ.C” là anh Đ.M.C (sinh năm 1988, trú tại Cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội). Theo đó, ngày 10/4/2026, anh C đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân liên quan.

bi phat 7,5 trieu dong vi tung tin sai su that ve cong tac giai phong mat bang hinh anh 1
Anh Đ.M.C tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, anh C. khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với một số cán bộ thôn. Khi thấy hình ảnh những người này tham gia chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được đăng tải trên fanpage “Đại Thanh Đất và Người”, anh đã bình luận với mục đích xúc phạm, không nhằm chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sau khi được cán bộ Công an xã Đại Thanh tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, anh C. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 13/4/2026, Công an xã Đại Thanh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ.M.C về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Hành vi này được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP). Mức xử phạt được áp dụng là phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về việc cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin. Mọi hành vi đưa tin sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt
Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về bầu cử ở Thái Nguyên
