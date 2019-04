Bình Định: “Hỗn chiến” trong đêm, 1 người tử vong

Tối 22/4, 2 nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu chém nhau giữa công viên khiến 1 thanh niên tử vong. Nạn nhân là Đào Trọng Thiện, trú đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ án

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30' tối 22/4, tại khu vực công viên trên đường Tố Hữu, khu vực 8, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra cuộc thanh toán lẫn nhau giữa 2 nhóm thanh niên. 2 nhóm này đã sử dụng dao, mã tấu lao vào chém nhau làm náo động cả khu vực. Sau đó cả 2 bên có nhiều người bị thương nên tự đưa nhau đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 thanh niên tử vong.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, truy tìm các đối tượng cầm đầu.

Theo đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, đến thời điểm này Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa xác định được đối tượng cụ thể. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

