Bình Dương phát tờ rơi truy tìm kẻ nổ súng ở Củ Chi

Tối 30/1, ông Võ Minh Châu, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết: Huyện Dầu Tiếng cách huyện Củ Chi một con sông Sài Gòn, nên không loại trừ khả năng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi), người nổ súng bắn 5 người thương vong tại một sòng bạc tại huyện Củ Chi trốn sang Bình Dương.

Công an phát tờ rơi truy tìm Lê Quốc Tuấn đến người dân các xã ven sông Sài Gòn.

Công an huyện Dầu Tiếng cũng đã phát đi 250 tờ rơi có hình ảnh Lê Quốc Tuấn, cảnh báo sự nguy hiểm của đối tượng này cho nhân dân ở ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn các xã Thanh Tuyền, Thanh An; đồng thời thông báo mọi người cảnh giác, báo ngay cho lực lượng công an khi phát hiện.