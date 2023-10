Bình Dương: Tội phạm công công nghệ cao lừa đảo tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (11/10), tại buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí 9 tháng năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.