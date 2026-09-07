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Bình luận viên "Batman" được hưởng lợi hơn 12 tỷ đồng trong đường dây Xôi lạc TV

Thứ Hai, 11:48, 07/09/2026
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VOV.VN - Theo điều tra, bình luận viên Batman (tức Nguyễn Công Định, sinh năm 1993) vừa điều hành đường dây "Xôi lạc TV", vừa trực tiếp bình luận các trận đấu và thu về số tiền hưởng lợi bất chính lên tới hơn 12 tỷ đồng.

BLV Batman vừa điều hành, vừa bình luận trực tiếp các trận đấu 

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố tổng cộng 74 bị can trong đường dây "Xôi lạc TV". Trong đó, bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Lương Tuấn Giang (SN 1984); Nguyễn Công Định (SN 1993) về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Bị can Nguyễn Trọng Thuận (SN 1993) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên và tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Ngoài ra, 70 bị can khác bị cảnh sát đề nghị truy tố về các tội “Đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.

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Bình luận viên Batman - Nguyễn Công Định vừa có vai trò là quản lý, vừa bình luận trực tiếp các trận đấu trong đường dây "Xôi lạc TV". (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Công Định (tức BLV Batman) vừa thuộc nhóm điều hành đường dây, vừa tham gia với tư cách là một bình luận viên được nhiều người biết đến của Xôi lạc TV. 

Cơ quan chức năng xác định, bản thân Định xuất thân là lập trình viên, từng làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin. Xuất phát từ đam mê bóng đá, từ đầu năm 2018, Định lập trình trang web có tên "XoilacTV" để phát trực tiếp và bình luận các trận đấu bóng đá được nhiều người quan tâm. 

Sau khi "XoilacTV" phát triển và có một số lượng người theo dõi nhất định, Nguyễn Công Định bàn với một số đối tượng, trong đó có Phạm Nguyễn Dũng (Chủ tịch công ty Helios, Công ty Đông Dương... chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin), Lương Tuấn Giang (Giám đốc công ty Heligate). Nhóm đối tượng thống nhất mở rộng hoạt động và tạo các web bình luận bóng đá trực tiếp tương tự như "XoilacTV" để thu hút người xem và kiếm lợi nhuận từ quảng cáo. Trong đó có dự án "90 phút" và "Cà khịa TV" hoạt động tương tự như Xôi lạc TV.

Hưởng lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng

Bản thân Nguyễn Công Định cũng tham gia bình luận trực tiếp trên các web này với nghệ danh là Batman (Người Dơi). Tuy nhiên, Định thường chỉ bình luận các trận đấu có đội Manchester United thi đấu. Ngoài ra, Định chỉ đạo cấp dưới tìm kiếm những cá nhân có khả năng ăn nói tốt, có hiểu biết về bóng đá để tuyển vào vị trí bình luận viên. 

binh luan vien batman duoc huong loi hon 12 ty dong trong duong day xoi lac tv hinh anh 2
Các đối tượng trong đường dây "Xôi lạc TV"

Sau đó, nhóm BLV của Định lên đến khoảng 30 người với nhiều BLV có tiếng trên không gian mạng như: Bình luận viên Trâu Gác Bếp (tức Đinh Xuân Anh); Người Thỏ (Nguyễn Trung Sơn); Phở Bò (Trần Quang Nam); Mì Tôm (Lê Xuân Thành); Mèo Ú (Ngô Quốc Khánh)...

Nhóm này được giao nhiệm vụ vừa bình luận, vừa tương tác với khán giả, vừa đọc các quảng cáo trang cá độ, đánh bạc trực tuyến như: "Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là nhà tài trợ 8XBET, nhà cái uy tín hàng đầu hiện nay..."

Về số tiền được hưởng lợi, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Công Định được hưởng lợi chủ yếu từ quản lý các dự án. Ngoài ra, Định còn nhận được lương cố định thông qua công ty CP Heligate. Cụ thể, từ ngày 18/7/2019 đến ngày 7/1/2026, Định được Heligate trả lương với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, Định được tạm ứng lợi nhuận từ hai dự án 90 Phút và Cà Khịa TV với tổng số tiền là 875.243 USDT. Định chia cho cấp dưới 496.480 USDT và giữ lại cho bản thân 378.763 USDT. Sau đó, Định đã bán hết số tiền điện tử này để thu về cho bản thân số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.

Như vậy, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Công Định được hưởng lợi số tiền hơn 12 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Định khai đã chi tiêu hết số tiền này vào các việc như đi du lịch, mua sắm, trả nợ, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày...

Trọng Phú/VOV.VN
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