Đề nghị truy tố 74 bị can trong đường dây "Xôi lạc TV"

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố tổng cộng 74 bị can trong đường dây "Xôi lạc TV". Trong đó, bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Lương Tuấn Giang (SN 1984); Nguyễn Công Định (SN 1993) về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Bị can Nguyễn Trọng Thuận (SN 1993) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên và tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Ngoài ra, 70 bị can khác bị cảnh sát đề nghị truy tố về các tội “Đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị can trong đường dây "Xôi lạc TV"

Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2018, các bị can Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định thành lập dự án 90 Phút và lập trình trang web “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Trong đó, Dũng góp tiền đầu tư máy móc, mua đường truyền, thuê văn phòng, nhân viên… còn Định góp công sức. Sau khi trừ đi chi phí, hai người sẽ chia đôi lợi nhuận.

Hệ thống 90 phút sau đó mở rộng nhiều kênh khác nhau ngoài “Xôi lạc” như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Điều tra xác định trong thời gian từ 1/1/2025 đến 5/2/2026, hệ thống các web của dự án 90 Phút đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không xin phép. Việc này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của giải Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…

Thông qua việc phát sóng, các bị can cũng quảng cáo cho các trang cờ bạc trên mạng như 8XBET, LU88, Man88, HBET… Trong thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, hệ thống 90 Phút đã thu về hơn 2,7 triệu USDT tương đương hơn 69 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Công Định còn cùng Đỗ Văn Chiến lập ra hệ thống “Cakhia”, hoạt động tương tự hệ thống 90 Phút. Hệ thống này cũng thu về hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Công Định cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985) thành lập hệ thống GLX Network nhằm hỗ trợ, quảng bá cho các kênh như Xoilac TV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phạm Nguyễn Dũng đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 Phút và dự án Cakhia. Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện hoạt động thu - chi của dự án 90 Phút và dự án Cakhia.

Điều tra cho rằng, riêng Thuận còn tự phát triển trang web Xem.pro và Monplayer.org có chứa các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy.

Do đó, Thuận phải chịu trách nhiệm như Dũng và Định đồng thời phải bị xử lý vì phát triển, vận hành trang web Xem.pro và Monplayer.org để phát tán 134 ảnh là văn hóa phẩm đồi trụy.