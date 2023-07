Tại lễ ra quân, hơn 1.000 chiến sĩ công an đã đồng diễn võ thuật và diễu hành.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai các biện pháp công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, một số địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến phức tạp tình hình và dự báo tình hình tội phạm sẽ diễn biến khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi.

Bình Thuận ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Đặc biệt, gần đây trên địa bàn xảy ra một số vụ việc có biểu hiện hoạt động băng nhóm, liên quan đến lấn chiếm đất công, đất dự án với hành vi côn đồ, coi thường pháp luật.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quân cao điểm, triển khai toàn bộ lực lượng để trấn áp các loại tội phạm từ nay đến ngày 15/9.

Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận quyết tâm điều tra, khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 85%; điều tra, khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên 90% tổng số án khởi tố; 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, xử lý; tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%, không để tồn tại tin báo quá hạn giải quyết; giảm số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ so với đầu năm 2023, trong đó giải quyết ít nhất 70% số vụ án tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; giảm số đối tượng truy nã so với đầu năm 2023 từ 50% trở lên.

Một số hình ảnh lễ ra quân: