Bộ Công an đề xuất phạt tù 1-5 năm với người chuẩn bị thực hiện hành vi "Hiếp dâm"

Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và lấy ý kiến của người dân. Trong đó, ban soạn thảo có đề xuất bổ sung nhiều nội dung liên quan đến tội xâm hại tình dục.

Theo đó, tại Điều 141 - tội "Hiếp dâm", cơ quan soạn thảo vẫn để mức phạt cao nhất đến tù chung thân. Song bổ sung khoản 5 có nội dung: Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ở Điều 143 về tội "Cưỡng dâm", cơ quan soạn thảo vẫn giữ nguyên mức phạt cao nhất đến 18 năm tù. Song, bổ sung khoản 5 quy định, việc người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

(Ảnh minh họa)

Tại Điều 144 về tội "Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", mức án vẫn giữ nguyên cao nhất là tù chung thân. Song cơ quan soạn thảo bổ sung khoản 4 quy định, người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Đáng chú ý tại Điều 142, tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ hình phạt tử hình, giữ nguyên mức phạt cao nhất 20 năm hoặc tù chung thân. Đồng thời, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung khoản 4, quy định, người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ở Điều 145 về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", mức án phạt cao nhất vẫn giữ 15 năm tù. Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung khoản 4 quy định, người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Đáng chú ý, ở Điều 145, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung việc người thực hiện tội phạm quy định tại Điều này được miễn trách nhiệm hình sự trong các trường hợp sau đây:

Phạm tội do lạc hậu và được người bị hại, người đại diện theo pháp luật của người bị hại có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự;

Do yếu tố khách quan dẫn đến nhận thức sai lầm về độ tuổi của bị hại là từ đủ 16 tuổi trở lên.

Tại Điều 146 về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", mức án phạt cao nhất vẫn là 12 năm tù; bổ sung khoản 4 quy định, người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.