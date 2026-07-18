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Vụ án điểm 10 môn Toán: Nữ giáo viên ra đầu thú liệu có được xem xét giảm nhẹ?

Thứ Bảy, 06:03, 18/07/2026
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VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà, việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Diệu Thuý ra đầu thú có thể được xem xét giảm nhẹ, được áp dụng theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tùy thuộc vào tính chất vụ án, thái độ của người phạm tội và các tình tiết cụ thể.

Liên quan đến vụ án điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý (SN 1980, trú phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Bà Thúy là giáo viên môn Ngữ văn -Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Đáng chú ý, cơ quan điều tra thông tin, trường hợp bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý đã chủ động đến Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú. Đây cũng là lần đầu tiên nhà chức trách thông tin về việc có bị can chủ động đầu thú trong vụ án này. Tính đến nay, số bị can bị khởi tố trong vụ án đã là 27 người.

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Luật sư Hoàng Hà, đoàn luật sư TP.HCM. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trao đổi với PV VOV.VN về vấn đề này, luật sư Hoàng Hà (đoàn luật sư TP.HCM) cho biết: Trước hết, cần phân biệt khái niệm "đầu thú" và "tự thú". 

Luật sư Hoàng Hà nhận định: "Theo quy định của pháp luật, tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện. Trong khi đó, đầu thú là việc người phạm tội tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình sau khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện".

Theo vị luật sư, nếu chưa bị phát hiện mà người phạm tội chủ động khai báo thì đó là tự thú. Nếu đã bị phát hiện rồi người phạm tội mới ra trình diện thì đó là đầu thú.

Luật sư Hoàng Hà cho biết, đối với người tự thú thì sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, Điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “người phạm tội tự thú” là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Khi có đủ căn cứ xác định người phạm tội tự thú, cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét áp dụng tình tiết này khi quyết định hình phạt.

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Giáo viên Nguyễn Hà Duy là một trong những bị can của vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong khi đó, đầu thú như trường hợp của giáo viên Thúy không được quy định là một tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51. Tuy nhiên, Tòa án có thể xem đầu thú là tình tiết giảm nhẹ khác theo khoản 2 Điều 51 và phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

"Đầu thú cũng có thể được xem xét giảm nhẹ nhưng được áp dụng theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tùy thuộc vào tính chất vụ án, thái độ của người phạm tội và các tình tiết cụ thể. Tòa án vẫn phải đánh giá toàn diện tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả đã gây ra, nhân thân người phạm tội, thái độ khai báo, việc bồi thường, khắc phục hậu quả cùng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ khác", luật sư Hoàng Hà cho biết.

Về diễn biến mới nhất của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
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