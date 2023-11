Bộ Công an phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong giới showbiz Việt Nam

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mại dâm hoạt động trong giới showbiz Việt Nam với quy mô lớn, do đối tượng Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990) quê quán tỉnh Kiên Giang, trú tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân (stylist) cầm đầu.

Các đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mại dâm vừa bị bắt giữ.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện trong giới showbiz Việt Nam diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án môi giới mại dâm, gái bán dâm là các thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, ca sỹ nổi tiếng... Đối tượng môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới showbiz như bầu show, quản lý, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân; đồng thời xác định vẫn còn tồn tại hình thức môi giới mại dâm dưới dạng "sextour". Mức giá mua bán dâm có thể lên đến hàng nghìn USD/tour, tùy vào thời gian, địa điểm mua bán dâm ở trong hay ngoài nước.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/10/2023, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có các người bán dâm là V.T.T.T (người mẫu, hot girl tiktoker); H.P.T.H (người mẫu, hot Facebooker) và L.H.P (người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á). Đồng thời, ngăn chặn 1 cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài, người bán dâm được xác định là T.T.L (ca sĩ).

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm, gồm: Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990), trú tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp chuyên gia trang điểm, chuyên gia phong cách cá nhân; Phạm Đỗ Nhật Duy (SN 1985), trú tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, lao động tự do; Lê Thị Thu Thảo (SN 1985), trú tại tỉnh Kiên Giang, lao động tự do.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan Công an.

Tại Cơ quan điều tra, 3 đối tượng nêu trên khai nhận, đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Quá trình này, Thuận, Thảo, Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 24/10, sau khi có người có nhu cầu mua dâm các gái mại dâm là người trẻ, đẹp, hoạt động trong giới showbiz, Huỳnh Ngọc Thuận đã giới thiệu T.T.L, L.H.P, H.P.T.H là các người mẫu, hoa khôi, ca sỹ đang hoạt động trong giới showbiz Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Mức giá với người mua dâm đối với gái bán dâm trong vụ việc này từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tour trong nước (2 ngày) và 6.000 USD đối với tour nước ngoài (2 ngày).



Ngày 30/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm; các Quyết định khởi tố bị can đối với 03 bị can Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.



Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.