English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài là đối tượng khủng bố

Thứ Năm, 16:04, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Đài, thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

bo cong an xac dinh nguyen van Dai la doi tuong khung bo hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an thông tin: Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88, Bộ luật hình sự năm 1999.

Năm 2018, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109, Bộ luật hình sự, sau đó được tạm đình chỉ thi hành án, xuất cảnh sang Đức.

Ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật hình sự.

Ngày 31/12/2025, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật hình sự.

nguyen_van_dai.jpg

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Võ Nam/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung tay “Kết nối yêu thương”
Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung tay “Kết nối yêu thương”

VOV.VN - Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung tay “Kết nối yêu thương”

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung tay “Kết nối yêu thương”

VOV.VN - Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an vụ khai thác trái phép 2,3 triệu m³ đất
Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an vụ khai thác trái phép 2,3 triệu m³ đất

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang khai thác trái phép hơn 2,3 triệu m³ đất cho Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an vụ khai thác trái phép 2,3 triệu m³ đất

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an vụ khai thác trái phép 2,3 triệu m³ đất

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin vụ Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang khai thác trái phép hơn 2,3 triệu m³ đất cho Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ Công an diễn tập phương án chống gây rối, bạo loạn, khủng bố
Bộ Công an diễn tập phương án chống gây rối, bạo loạn, khủng bố

VOV.VN - Ngày 2/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi diễn tập.

Bộ Công an diễn tập phương án chống gây rối, bạo loạn, khủng bố

Bộ Công an diễn tập phương án chống gây rối, bạo loạn, khủng bố

VOV.VN - Ngày 2/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi diễn tập.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật